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Протягом карантину Держслужба зайнятості працевлаштувала 90 тисяч осіб — Мінекономіки

Четвер, 14 травня 2020, 13:40
 

Державна служба зайнятості продовжує підбір роботи для безробітних у період карантину - з 12 березня службою зайнятості працевлаштовані майже 90 тисяч осіб.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії, а для роботодавців - кваліфікований персонал", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 13 травня повністю профінансовані видатки на допомогу по безробіттю за квітень. А 14 травня Держслужба зайнятості почала фінансування 1 декади травня.

У Мінекономіки додали, що на допомогу по безробіттю може розраховувати і молода людини, яка вперше шукає роботу.

"Згідно чинного законодавства молодь, яка закінчила або припинила навчання в навчальному закладі, звільнилася зі строкової військової служби і яка потребує сприяння в працевлаштуванні на перше робоче місце, може зареєструватися в службі зайнятості та отримувати допомогу по безробіттю в мінімальному розмірі", - пояснили у відомстві.

Повідомляється, що розмір такої допомоги на період  карантину та протягом 30 днів після його закінчення - 1000 гривень, далі - 650 гривень, тривалість виплат - 180 календарних днів. 

Економічна правда

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робота зайнятість Мінекономіки

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