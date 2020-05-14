Державне космічне агентство відкрило програму для стартапів 

Державне космічне агентство запустило онлайн-программу Yangel Big Bang, яка буде відбирати стартапи, пов’язані з космосом на акселерацію і навчання.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Стартап має бути пов’язаний із супутниками (дизайн та виготовлення, технології), запуском та виготовленням ракет і безпілотників, космічний туризмом, видобування ресурсів у космосі тощо.

"Наша місія – допомогти командам відкрити свій потенціал та знайти нішу, в якій вони зможуть створити щось надзвичайне. Всього за 4 тижні ми допоможемо учасникам преакселерації підтягнути англійську, підготувати пітч та презентацію, визначитись із бізнес-моделлю та перевірити продуктову гіпотезу", – говорить керівник програми Марія Яроцька.

Участь у преакселераційній програмі безкоштовна. Протягом 4 тижнів учасники працюватимуть з найбільш досвідченими менторами, представниками Державного космічного агентства та лідерами українського бізнесу.

Найкращі стартапи отримають запрошення на наступний етап: 12-тижневу акселераційну програму у Києві.

Подача заявок: http://yangelspace.tech/

Акселераційні програми Державного космічного агентства отримали назву Yangel на честь академіка та конструктора ракетно-космічних комплексів Михайла Янгеля, який жив та працював в Дніпропетровську (зараз – Дніпро).

Економічна правда