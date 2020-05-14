Всі розділи
Укр / Рус

Кличко пояснює: коли метро відкриють, "шастать" ним не треба

Четвер, 14 травня 2020, 13:15
 

Мер столиці Віталій Кличко закликав киян після відкриття метро користуватися ним тільки за нагальної потреби і дотримуючись усіх правил безпеки.

Джерело: очільник столиці під час онлайн пресконференції.

Деталі: Кличко наголосив, що Київ, як і багато інших міст країни, розпочав запроваджувати послаблення обмежень. Водночас мер закликав киян: хто поки може працювати дистанційно, – продовжувати це робити, бо вірус ще не відступив.

Міський голова зазначив, що з послабленням обмежень багато людей уже вийшли на роботу, і транспортна ситуація в столиці наразі складна. Саме тому він звернувся до уряду щодо відкриття метро в Києві. Однак це не означає, що ним треба буде користуватися, не враховуючи епідеміологічну ситуацію.

Пряма мова: "Будьте розсудливими, думайте, насамперед, про свою безпеку! Так, метро працює в багатьох містах Європи. Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби. І дотримуються правил. Навіть, якщо вам набридло це чути, я все одно буду повторювати: якщо ви самі нехтуєте своїм здоров'ям та здоров'ям своїх близьких, – вас не зможе врятувати ніхто!

Дотримуйтеся правил безпеки та вимагайте цього від людей навколо. Бо Кличко кожному маску не одягне! Ми повинні подолати цей виклик. І зможемо це зробити тільки спільними зусиллями, коли кожен розумітиме свою відповідальність. Розумітиме, що загроза - реальна, а не міф".

Що передувало: 13 травня міський голова Києва Віталій Кличко попросив Кабінет міністрів відкрити метро з 25 травня. Він зазначив, що дедалі більше людей повертається на роботу – і на місто чекає транспортний колапс.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій виступив проти відкриття метро 25 травня.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

метрополітен Київ Кличко

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Міністр інфраструктури проти швидкого відкриття метро 14 травня 2020, 12:31
Кличко просить Кабмін відкрити метро з 25 травня 13 травня 2020, 13:03
Філатов: будівництво метро в Дніпрі гальмується через дозволи на вибухи 9 травня 2020, 14:41
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!