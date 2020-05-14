Бази відпочинку на Азовському морі і в Конча-Заспі: "Укрпошта" продає непрофільні активи

"Укрпошта" виставила на продаж перші 30 об'єктів (177 одиниць), які не використовують у господарській діяльності компанії, відповідно до незалежної оцінки їх загальна стартова ціна становить 82,6 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

Перелік об'єктів є на сайті Укрпошти.

Зазначається, що це перша частина об'єктів із тих, які компанія буде продавати. На другому етапі "Укрпошта" виставить на продаж ще 62 об'єкта, вартість яких оцінена у 189 млн грн.

У компанії додали, що продаж непрофільних активів буде здійснюватись через електронну торгову систему "ProZorro.Продажі".

"В Укрпошти понад 12 тисяч об'єктів нерухомості, з них у власності близько 5 тисяч. І лише половина із тих, що належать підприємству, використовується за призначенням та приносить прибуток. Решта - баласт: бази відпочинку, кузні, лазні, магазини, ангари, склади та інше. На їх утримання ми щороку витрачаємо близько 10 млн грн на податки, охорону, тощо. Укрпошта не турбаза і не склад.

Якщо ми хочемо розвиватися і ставати кращими для наших клієнтів, то всі наші активи повинні приносити дохід. Це звичайний бізнес-підхід. Звичайно, ми не будемо продавати нерухомість собі у збиток чи нижче балансової вартості", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, отримані від продажу кошти будуть інвестовані в ремонти, оренду нових і кращих приміщень, будівництво нових сортувальних центрів та оновлення іншої інфраструктури.

Серед перших лотів, які виставила "Укрпошта" на продаж, - одним лотом дві поруч розташовані турбази в Києві у "Конча-Заспі", а також турбази на узбережжі Азовського моря - в с. Ялта на Донеччині та у Бердянську, передмісті Дніпра та у Чернігівській області, а також виробничі приміщення у Львові біля залізничного вокзалу, приміщення у м. Боярка.

Економічна правда