Проєкт на 5 мільйонів доларів: IT-школа Хмельницького UNIT Factory закривається

Безкоштовна школа програмування UNIT Factory, відкрита в Києві фондом Василя Хмельницького K.Fund в партнерстві з французької "Школою 42" припиняє свою роботу. У неї було інвестовано близько $ 5 млн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу холдингу UFuture.

У холдингу повідомляють, що з огляду на несприятливу поточну економічну ситуацію, засновники вирішили закрити київський проект в травні 2020 року.

"Згідно з партнерськими домовленостями, студенти, які не пройшли повний курс підготовки, отримають сертифікати про досягнутий рівень і зможуть продовжити навчання в інших кампусах глобальної мережі" Школи 42", - зазначено в повідомленні.

За час роботи школи, програми навчального закладу охопили понад 1000 студентів. Перший набір в UNIT Factory в Києві відбувся в кінці 2016 року - на перші 300 місць було опрацьовано понад 13 тис. заявок.

"У цей проект було інвестовано близько $ 5 млн. Всі ці роки навчання було безкоштовним за умови подальшої роботи випускників в Україні протягом трьох років.

Ми намагалися підтримати потенціал обдарованої молоді та стимулювати розвиток сучасного ІТ-освіти в Україні. З цими завданнями UNIT Factory впорався ", - повідомив засновник K.Fund Хмельницький.