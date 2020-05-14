Мінус 300 мільярдів рублів: Газпром вперше отримав збиток у 1 кварталі року – ЗМІ

Vitaly Nevar/TASS

Головна компанія ПАТ "Газпром" у першому кварталі 2020 року одержала 306,231 мільярда рублів збитку за російськими стандартами (РСБО).

Про це свідчать розрахунки "Інтерфаксу" на основі даних компанії.

За аналогічний період 2019 року компанія отримала 199,469 мільярда рублів чистого прибутку.

Для "Газпрому" як для компанії, постачальника паливно-енергетичних ресурсів, дуже важливий сезонний фактор.

Тому зимові перший і четвертий квартали є в річному циклі компанії найбільш значущими.

У другому і третьому кварталі прибуток компанії нерідко сильно знижувався і навіть опускався в негативну зону. Але перший, найхолодніший квартал для звіту завжди був одним з опорних, на нього в цьому десятилітті доводилося до половини всього річного прибутку компанії.

Офіційна публікація квартальної та бухгалтерської звітності ПАТ очікується наступного тижня, затримуючись в умовах прийнятих карантинних заходів і віддаленої роботи корпорацій.

Але вже зараз у системі "СПАРК-Інтерфакс" опубліковано повідомлення ПАТ "Газпром" про вартість чистих активів емітента на 31 березня 2020 року - 11,28 трлн рублів після 11,334 трлн рублів на 31 грудня 2019 року, тобто за останній квартал вона знизилася на 306 млрд рублів.

Величина зміни вартості активів за квартал точно відповідає розміру чистого прибутку (збитку) за квартал.

Крім впавших показників в області поставок газу (видобуток впав на 10%, експорт, за оцінками "Інтерфаксу", - на 20%) вагомим доданком квартального фінансового результату міг стати збиток за курсовими різницями в результаті майже 20-відсоткового обвалу рубля.

Протягом кварталу курс долара США підвищився з 61,9057 руб. / USD на 31 грудня 2019 року до 76,4074 руб. / USD на 7 квітня 2020 року.