Позитивний міжбанківський день для гривні, НБУ продовжив поповнювати резерви

13 травня міжбанк відкрився котируваннями доллара по 26,69/26,71 гривень, та закрився сесію по 26,69/26,72. За спостереженнями учасників ринку Національний банк двічі здійснював інтервенції з викупу валюти.

Як повідомляє Finance.ua Нацбанк з ранку викупив перші 20 млн дол по 26,71 гривень, а потім (за різними оцінками учасників ринку) купив ще від 30 млн дол до 70 млн дол по 26,68 гривень.

Тривала присутність регулятора на торгах фактично "заморозила" котирування протягом дня.

Також нестача гривні на ринку з урахуванням розрахунків 13 травня за гривневими ОВДП за результатами аукціону Мінфіну (розмістили паперів на 19,4 млрд гривень) – прогарантувала нацвалюті стабільні валютні торги.

Загальний настрій міжбанку залишається, поки що, на користь подальшого зміцнення гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 10 копійок, встановивши його на 14 травня на рівні 26,69 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,03 гривні за євро (на 13 травня - 29,08 гривні).

Економічна правда