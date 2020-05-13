В Україні побудують теплоелектростанцію на альтернативних видах палива

У першому півріччі 2021 року в місті Токмак Запорізької області буде введена в експлуатацію "Придніпровська БіоТЕС" - теплоелектростанція на альтернативних видах палива, здатна виробляти теплову енергію.

Про це повідомляє громадська організація "Ukrainian Green Power".

Виробництво теплової енергії буде здійснюватися з екологічно чистої сировини - пелетованого лушпиння соняшника або солом'яної пелети.

Повідомляється, що "Придніпровська БіоТЕС" стане своєрідним майданчиком для розвитку різних бізнесів, які розташують своє виробництво на території південної промзони міста або в безпосередній близькості від об'єкту.

Зазначається, що значну частину економічних витрат агробізнесу на сьогодні займають витрати на енергоносії. На цьому тлі тема поновлюваних джерел енергії і конкретно виробництва теплової енергії з біомаси обговорюється регулярно як серед професіоналів ринку теплоенергетики, так і в середовищі бізнесу.

"Скорочуючи витрати на теплову енергію, бізнес суттєво одночасно знижує собівартість виробленої продукції і стає більш конкурентоспроможним на ринку, відповідно збільшуючи свою прибутковість" - говорить директор "Придніпровської БіоТЕС" Ярослав Мартинов.

Як зазначає Мартинов, на сьогоднішній день в Україні небагато електростанцій, що працюють на біомасі. Тим часом, біомаса як паливо займає четверте місце в світі за обсягами виробництва і споживання енергії.

Унаслідок відносно невисокої вартості біомаси, об'єкти генерації, розташовані біля її джерела, мають можливість отримувати сировину за низькими цінами.

Економічна правда