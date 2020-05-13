"Укрспирту" дозволили раніше відновити експорт

Кабінет міністрів дозволив відновити експорт етилового спирту з 15 травня, а не з 1 червня, як було встановлено раніше.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Повідомляється, що таке рішення прийняте на основі того, що підприємства спиртової галузі спроможні забезпечити виробництво спирту в необхідних для України обсягах.

Також прийняті зміни дають можливість ДП "Укрспирт" виробляти дезінфекційні засоби зі спирту етилового за спрощеною процедурою, тимчасово встановленою Податковим кодексом України на період дії карантину.

Нагадаємо, 23 березня Уряд тимчасово обмежив експорт спирту з метою запобігання поширенню COVID-19 в Україні.

За даними Держстату за січень-лютий 2020 року експорт спирту етилового склав 1,1 млн літрів.

Економічна правда