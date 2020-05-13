У Мінекономіки назвали найбільш реалістичний сценарій щодо врожаю зернових

Мінекономіки має на 2020 рік кілька сценаріїв щодо урожаю зернових, найбільш реалістичний передбачає 65-68 млн тонн збору.

Про це на брифінгу заявив міністр економіки Ігор Петрашко, відповідаючи на питання журналістів.

"Звичайно, ризик втрат є. Засуха - це дійсно негативний фактор. Добре, що зараз пішли дощі, і частково стиуація виправляється. На цей рік ми прогнозуємо кілька сценаріїв, найбільш реалістичний - передбачає 65-68 млн тонн збору врожаю.

Це, звичайно, нижче, ніж у минулому році. Але все одно це суттєві об'єми, які дозволять нам забезпечити продовольчу безпеку в Україні та зберегти за Україною статус великою експортної України", - сказав міністр.

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Економічна правда