Кабмін дозволив таксі рухатися смугами руху для громадського транспорту
Середа, 13 травня 2020, 15:29
Кабмін дозволив українським таксі пересуватися окремими смугами руху для громадського транспорту.
Про це повідомив мінстр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, норма стосується лише легальних перевізників за наявності в них офіційного статусу (ліцензії).
"Це дасть змогу пасажирам таксі швидше дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху, підвищити якість цих послуг та комфорт перевезень.
Нелегальних перевізників таксі ці зміни стимулюватимуть виконувати вимоги ліцензійного законодавства", - зазначив Криклій.
Економічна правда
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