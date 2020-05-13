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Кабмін дозволив таксі рухатися смугами руху для громадського транспорту

Середа, 13 травня 2020, 15:29
 

Кабмін дозволив українським таксі пересуватися окремими смугами руху для громадського транспорту.

Про це повідомив мінстр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, норма стосується лише легальних перевізників за наявності в них офіційного статусу (ліцензії).

"Це дасть змогу пасажирам таксі швидше дістатися місця призначення, а не стояти в заторах у загальному потоці руху, підвищити якість цих послуг та комфорт перевезень.

Нелегальних перевізників таксі ці зміни стимулюватимуть виконувати вимоги ліцензійного законодавства", - зазначив Криклій.

Економічна правда

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транспорт Кабмін

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