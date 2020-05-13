Петрашко розповів, як будуть створювати умови для нових робочих місць

Умови для нових робочих місць будуть створювати за кількома напрямками, насамперед Кабмін буде сприяти працевлаштуванню у сферах будівництва доріг і транспортної інфраструктури, а також - у сферах благоустрою та сільського господарства.

Про це під час засідання уряду заявив міністр економіки Ігор Петрашко

"На даний момент статус безробітних отримали 486 тисяч 764 особи, із них 197 тисяч зареєструвались з 12 березня 2020 року.

Щодо прогнозу, до кінця року рівень безробіття складе 9,4%, що є суттєвим ростом з 8,2% у 2019 році", - сказав міністр.

За його словами, серед тих, хто зареєстрований як безробітний на біржі праці, насамперед представники таких секторів, як: торгівля та ремнот (18%), сільське господарство, переробна промисловість і держуправління.

"Практично 49% із зареєстрованих безробітними на біржі праці мають вищу освіту. Щодо вікового розподілу - ми бачимо досить рівномірний розподіл з переважанням (42%) людей понад 45 років", - додав міністр.

Петрашко також назвав сфери, де Кабмін може сприяти працевлаштуванню.

Це, зокрема, будівництво доріг та транспортна інфраструктура (планується створення 154 тисяч робочих місць), сфера благоустрою (150 тисяч робочих місць, створення робочих місць на місцях), сільське господарство (85 тисяч робочих місць), заповнення вакансій у ДСНС, будівництво інфраструктурних об'єктів.

Також планують повернення робочих місць у мікро- і малих підприємствах.

Крім цього, уряд, за словами Петрашка, працює над стимулюванням підприємницької діяльності.

Петрашко додав, що умови для робочих місць будуть створювати за кількома напрямками, зокрема, через державні і комунальні підприємства, через державну підтримку (дотації і субвенції) та через створення умов для бізнесу.

Економічна правда