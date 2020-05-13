У аеропорту "Запоріжжя" добудували новий термінал

У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" завершили будівництво пасажирського терміналу, його пропускна здатність становить 400 пасажирів на годину.

Про це повідомив міський голова Володимир Буряк на своїй сторінці у Facebook.

"Карантин вніс свої корективи в початок роботи нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту "Запоріжжя", але його будівництво завершено. Тепер залишилося лише отримати всі відповідні документи.

..Знаю, що багато хто чекав закінчення робіт з будівництва терміналу. Тепер чекаємо на стабілізацію ситуації в світі", - пише Буряк.

Повідомляється, що термінал займає площу понад 12 тис.кв.м, його пропускна здатність становить 400 пасажирів, і є внутрішні резерви для збільшення кількості пасажирів.

Після відкриття терміналу міська влада планує запустити з центру міста до аеропорту автобусні маршрути.

Економічна правда