Шмигаль про "Велике будівництво": Створимо 154 тисячі робочих місць

Кабмін продовжує програму "Велике будівництво", у сфері будівництва доріг та транспортної інфраструктури створять 154 тисячі робочих місць.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує програму президента "Велике будівництво". Є чітке розуміння, що державні інвестиції мають стати каталізатором для економічного розвитку. І таких інвестицій ми заклали лише в дорожнє господарство більше 100 млрд грн. Програма "Велике будівництво" стане частиною нашого плану по створенню 500 тисяч робочих місць.

Безпосередньо у сфері будівництва доріг та транспортної інфраструктури ми створимо 154 тисячі робочих місць. У самій цій сфері плюс супутні галузі і бізнеси", - сказав Шмигаль.

Економічна правда