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Шмигаль про "Велике будівництво": Створимо 154 тисячі робочих місць

Середа, 13 травня 2020, 11:50
 

Кабмін продовжує програму "Велике будівництво", у сфері будівництва доріг та транспортної інфраструктури створять 154 тисячі робочих місць.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Уряд продовжує програму президента "Велике будівництво". Є чітке розуміння, що державні інвестиції мають стати каталізатором для економічного розвитку. І таких інвестицій ми заклали лише в дорожнє господарство більше 100 млрд грн. Програма "Велике будівництво" стане частиною нашого плану по створенню 500 тисяч робочих місць. 

Безпосередньо у сфері будівництва доріг та транспортної інфраструктури ми створимо 154 тисячі робочих місць. У самій цій сфері плюс супутні галузі і бізнеси", - сказав Шмигаль.

Економічна правда

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Шмигаль дороги робота

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