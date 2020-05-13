Голова уряду: Інформація про заборону на виїзд з України - фейк і брехня

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не запроваджував жодних обмежень на виїзд з України, в тому числі для трудових мігрантів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава уряду заявив у парламенті, відповідаючи на питання щодо інформації посольства Великої Британії про заборону для виїзду без окремого дозволу.

"Стосовно обмеження виїзду – це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював. Сьогодні ведуться перемовини з європейськими урядами про те, що в разі запрошення наших людей на роботу в європейські країни, то це має бути офіційна робота, медичні гарантії, гарантії повернення, гарантії нормальних умов роботи і проживання. Ми вперше отримали змогу на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей в європейських країнах", - сказав Шмигаль.

За його словами, уряд намагається лише гарантувати українцям достойні умови роботи в Європі і забезпечити безпеки країни всередині.

"Важливим моментом також має бути те, що це не повинен бути двотижневий туризм туди-сюди, імпорт-експорт коронавірусу. Ми не для того два місяці тримали країну закритою і вся Європа тримає країни закритими, щоб кожні два тижні привозити 100-200 тисяч інфікованих і валити економіки", - додав прем'єр.

Минулого тижня посольство Британії в Україні опублікувало заяву, в якій йшлося, що офіційний Київ повідомив партнерів про заборону для виїзду своїх громадян без окремого дозволу.

Початково стверджувалося, що українці, які мають відповідні документи, повинні отримати дозвіл для виїзду від МЗС. Пізніше заява була відредагована і ця фраза зникла, але йшлося про те, що статус громадян як тих, що мають дозвіл на проживання у Британії, має бути підтверджений.

В МЗС України пояснили, що вони є лише комунікаторами у цьому процесі та не надають відповідних дозволів чи заборон.

Як відомо, раніше спроби України обмежити виїзд заробітчан призвели до скандалу (детальніше у статті "Назад до СРСР: чому заборона рейсів для заробітчан стосується всіх"), після чого уряд пішов на часткові поступки, призначивши віцепрем'єра Пристайка відповідальним за переговори з іншими країнами, які захочуть запросити українських працівників. В МЗС стверджували, що у якості посередника збирають та передають Пристайку інформацію про заплановані рейси із заробітчанами.

Уряд Дениса Шмигаля раніше також намагався отримати право на запровадження повної заборони на виїзд, однак його ініціатива зустріла критику експертної спільноти як неконституційна та сумнівна за користю (Детальніше – у статті "Забороняю, бо можу!": що не так із законопроєктом про обмеження права виїзду за кордон).