У Мін'юсті розвінчали найпоширеніші міфи щодо процедур банкрутства
Міністерство юстиції спростувало найпоширеніші стереотипи щодо процедур банкрутства, зокрема, сьогодні банкрутами можуть бути не тільки підприємства та юрособи, але і фізособи.
Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту у Telegram.
Відкрити провадження про неплатоспроможність фізичної особи можна лише за низки умов:
● розмір прострочених зобов'язань перед кредитором повинен становити щонайменше тридцять мінімальних зарплат;
● боржник перестав погашати планові платежі в розмірі понад 50% місячних платежів за кожним із зобов'язань протягом двох місяців; є постанова у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, яке можна стягнути;
● інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати свої зобов'язання.
Крім цього, у міністерстві підкреслили, що відповідальність стосовно заборгованості позичальника не покладається на його близьких.
Економічна правда
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