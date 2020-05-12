Український стартап розробив чатбот, який сам шукає доступні для оренди офіси

Український стартап xOffice розробив "Офісний чатбот", який сам знаходить доступні для оренди офіси за заданими параметрами.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що потрібно лише уточнити щонайменше 3 параметри пошуку (площа, ціна район ...) - і чатбот покаже доступні зараз приміщення, а також надсилатиме ті, які з’являтимуться в майбутньому на маркетплейсі.

Посилання на чатбот: https://t.me/xOfficeBot

"Ми розуміємо, скільки часу займає підбір офісних приміщень. І наша мета - зекономити майбутнім орендарям тижні (або навіть місяці) пошуку, надавши сучасний інструмент моніторингу у вигляді "Офісного чатботу" та закликаючи орендодавців до прозорого розміщення вільних об’єктів на платформі xOffice", - розповіла керівник проєкту Анастасія Позиніч.

Технологічний стартап xOffice напряму поєднує майбутніх орендарів з орендодавцями. Стартап з технологією безпечного обміну контактами дозволяє одразу обмінятися контактами зацікавленим в оренді особам з орендодавцем після відправлення запиту на перегляд.

Економічна правда