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Український стартап розробив чатбот, який сам шукає доступні для оренди офіси

Вівторок, 12 травня 2020, 18:20
 

Український стартап xOffice розробив "Офісний чатбот", який сам знаходить доступні для оренди офіси за заданими параметрами.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що потрібно лише уточнити щонайменше 3 параметри пошуку (площа, ціна район ...) - і чатбот покаже доступні зараз приміщення, а також надсилатиме ті, які з’являтимуться в майбутньому на маркетплейсі.

Посилання на чатбот: https://t.me/xOfficeBot

"Ми розуміємо, скільки часу займає підбір офісних приміщень. І наша мета - зекономити майбутнім орендарям тижні (або навіть місяці) пошуку, надавши сучасний інструмент моніторингу у вигляді "Офісного чатботу" та закликаючи орендодавців до прозорого розміщення вільних об’єктів на платформі xOffice", - розповіла керівник проєкту Анастасія Позиніч.   

Технологічний стартап xOffice напряму поєднує майбутніх орендарів з орендодавцями. Стартап з технологією безпечного обміну контактами дозволяє одразу обмінятися контактами зацікавленим в оренді особам з орендодавцем після відправлення запиту на перегляд. 

Економічна правда

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