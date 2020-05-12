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Через "Укрпошту" тепер можна замовляти товари з англійських інтернет-магазинів

Вівторок, 12 травня 2020, 18:00
 

"Укрпошта" у партнерстві з компанією SMART Forwarding запустила сервіс викупу та доставки товарів з інтернет-магазинів Англії. Термін доставки 8-10 днів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Тепер через цей сервіс можна купити товари у таких магазинах як Next, Sportsdirect, Marks&Spencer, Feelunique тощо, або на маркетплейсках Amazon, Ebay, Asos та інших. На сайті Укрпошти є повний перелік магазинів.

Щоб скористатись послугою потрібно зареєструватись на сайті SMART-Forwarding.com, створити обліковий запис та пройти підтвердження особистості у системі SMART Connect, здійснити онлайн-покупки,  оформити замовлення та сформувати посилку з Англії в Україну та оплатити доставку у відповідному розділі особистого кабінету.

 

Відстежувати посилку онлайн за міжнародним трек-номером можна в особистому кабінеті на сайті SMART-Forwarding та сайті Укрпошти.

Також повідомляється, що клієнти матимуть можливість оплачувати товари карткою українського банку.

Вартість доставки до відділення становить від 3,77 фунтів за 1 кілограм до 10,2 фунтів за 5 кілограмів.

Економічна правда

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