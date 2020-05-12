Через карантин уперше з 2017 року скоротилась мережа POS-терміналів — НБУ

Через вплив карантинних обмежень уперше з 2017 року мережа POS-терміналів скоротилась у 1 кварталі 2020 році.

Про це повідомили у Нацбанку.

Скорочення сталось за рахунок Приватбанку (- 5,3 тисяч терміналів). Водночас інші державні та іноземні банки нарощували свою мережу (на 1,2 тис та 0,6 тис відповідно).

При цьому, мережа "Укрпошти" скоротилась на 0,5 тис терміналів.

Повідомляється, що кількість терміналів становила 344 тисячі, у тому числі у Приватбанку - 199,6 тисяч, інших держбанків - 66,5 тис, іноземних банків - 56,6 тис, приватних банків - 16,9 тис, "Укрпошти" - 5 тис.

Зазначається, що з початку карантину багато підприємців вимкнули POS-термінали через зупинення роботи бізнесу (насамперед магазини в ТРЦ), тому багато банків ввели нульову абонплату для непрацюючих терміналів на період карантину.

Економічна правда