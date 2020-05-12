Мінфін заборонив виплату держслужбовцям авансових відрядних готівкою

Міністерство фінансів заборонило виплату аваносвих відрядних готівкою держслужбовцям та працівникам держпідприємств та установ.

Про це йдеться в указі Мінфіну №155 від 13 квітня 2020 року про зміни до інструкцій про службові відрядження, який набув чинності у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що виплати мають відбуватись лише у безготівковій формі, виняток - якщо тільки це не потрібно для забезпечення конфіденційності співробітників у військових формуваннях і органах розвідки, контррозвідки або оперативно-розшукової діяльності.



Економічна правда