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Мінфін заборонив виплату держслужбовцям авансових відрядних готівкою

Вівторок, 12 травня 2020, 16:28
 

Міністерство фінансів заборонило виплату аваносвих відрядних готівкою держслужбовцям та працівникам держпідприємств та установ.

Про це йдеться в указі Мінфіну №155 від 13 квітня 2020 року про зміни до інструкцій про службові відрядження, який набув чинності у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що виплати мають відбуватись лише у безготівковій формі, виняток - якщо тільки це не потрібно для забезпечення конфіденційності співробітників у військових формуваннях і органах розвідки, контррозвідки або оперативно-розшукової діяльності.

Економічна правда

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