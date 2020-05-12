Гривневі кредити бізнесу зростають, попит на споживчі кредити зменшився — Нацбанк

У 1 кварталі 2020 року чисті гривневі кредити бізнесу зросли на 3,6%, зокрема в березні - майже на 9%.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ.

У Нацбанку пояснили, що зростання гривневих кредитів відбулося через сезонність та бажання бізнесу зменшити зобов'язання за валютними кредитами на тлі девальваційних очікувань.

"Загалом валютні кредити скоротилися за квартал майже на 7%, частково через конвертацію у гривневі", - йдеться в огляді.

Зазначається, що на тлі зниження в 1 кварталі облікової ставки подешевшали і гривневі кредити для бізнесу до 13,9%.

"Чисті гривневі кредити населенню зросли в січні-березні на 3,2%. У річному вимірі зростання становило 26,6%.Темпи зростання кредитів населенню в І кварталі уповільнилися через зниження попиту з боку позичальників і зростання ризиків для кредиторів на тлі карантинних заходів, а ставки зберігалися на рівні близько 34% річних", - додали в регуляторі.

Водночас частка непрацюючих кредитів зросла на 0,6% до 48,9%. Вперше від початку 2017 року зростала частка непрацюючих кредитів у позиках, виданих населенню, але переважно через ефект девальвації.

Економічна правда