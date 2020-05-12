Гривневі вклади населення у 1 кварталі зросли на 4,4% — НБУ

У 1 кварталі 2020 року, попри відплив у другій половині березня, гривневі вклади населення зросли на 4,4% за квартал або на 18,5% у річному вимірі.

Про це йдеться в Огляді банківського сектору НБУ.

При цьому, валютні вклади населення зросли на 14,5% рік до року, а за квартал їх обсяг майже не змінився.

"Гривневі вклади бізнесу за квартал скоротилися на 6,4%, а валютні - зросли на 2,4% в доларовому еквіваленті через сповільнення господарської діяльності в березні і переведення гривневих вкладів у валюту", - йдеться в огляді.

Зазначається, що у січні-лютому банки знижували ставки за депозитами, реагуючи на пом’якшення монетарної політики, але з початком загальнонаціонального карантину зниження ставок призупинили, щоб втримати депозити.

"Загалом вартість 12-місячних гривневих депозитів населення за квартал знизилася до 11,9% річних, у доларах США – до 1,2% річних. Ставки за гривневими депозитами бізнесу знизилися до 7,1% річних", - додали в НБУ.

Нагадаємо:

У перші тижні карантину відплив коштів населення був незначний, але дуже швидко депозити населення поновили зростання, заявили в НБУ.

Економічна правда