Автогаз у роздріб дорожчає

Роздрібні мережі в період з 8 по 12 травня підвищили вартість скрапленого газу в межах 5-20 коп/л.

Про це свідчать дані "Консалтингової групи А-95", передає enkorr.

Мережі АЗК WOG і ОККО підняли ціни в середньому на 2 коп/л і 6 коп/д, до 8,89 грн/л і 8,94 грн/л відповідно.

Столична мережа KLO підвищила вартість автогазу на 10 коп/л, до 8,29 грн/л.

Мережі "Фактор" та "Рур Груп" підняли ціни на 20 коп./л.

У таких мережах як Chipo, SUN OIL, Mango і Motto автогаз подорожчав в межах 5-15 коп./л .

Середня по країні роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС 12 травня виросла на 2 коп/л, до 8,24 грн/л.

Як повідомляв enkorr 8 травня компанії KLO, "БРСМ-Нафта" і "Авантаж 7" підвищили вартість автогазу на 20 коп/л в столичному регіоні.

"Передбачувано виріс імпортний паритет після перерви на вихідні, послаблення карантину підтримало сезонне зростання споживання. Наступного тижня можна очікувати ціни в дрібному опті ще на 500-1000 грн/т дорожче", - прокоментував підсумки минулого аукціону, на якому ЗВГ подорожчав на 12%, директор з комерційних питань УГД Сергій Федоренко.