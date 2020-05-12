Всі розділи
Укр / Рус

Експорт української молочки падає, а імпорт вершкового масла зріс у 10 разів

Вівторок, 12 травня 2020, 14:32
 

За перші чотири місяці 2020 року було імпортовано продукції на загальну суму 88,7 млн. дол., що на 156% більше, ніж минулого року. Втрати від скорочення експорту української молочної продукції склали 22,7 млн. дол., торговельне сальдо сягнуло 24 млн дол. 

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

У імпорті найбільший ріст демонструє масло, хоча й нижче, ніж у попередні місяці, проте аж надто солідно ― +992% (4,1тис. т.) та група молока і вершків незгущених ― +664% (4 тис. т.). В трійку товарів, імпорт яких зріс найбільше, входить і казеїн ― +415% (67 т.). 

Загалом за 4 місяці було експортовано товарів на суму 64,7 млн. дол., що на 26% менше, ніж у минулому році. За підсумками чотирьох місяців, "мінусують" абсолютно всі категорії молочних товарів. Найбільше  ― вершкове масло:  мінус 45,5%, його продано на зовнішні ринки всього 4,1 тис. т.

Триває скорочення продажів групи товарів молока та вершків згущених: тут падіння досягло 34% із загальною фактичною масою до 6,5 тис. т. 

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

імпорт агросектор молоко

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна вперше за 4 роки імпортувала бензин з Росії 5 травня 2020, 11:40
Вступило в силу рішення уряду щодо 65% мита на імпорт вугілля з РФ 1 травня 2020, 17:56
Медична амуніція проти коронавірусу: що Україна імпортує, а що виробляє сама 23 квітня 2020, 18:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!