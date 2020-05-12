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Послаблення карантину: "Альфа-Банк" відновлює роботу відділень

Вівторок, 12 травня 2020, 13:50
 

З огляду на послаблення карантинних обмежень, "Альфа-Банк Україна" відновлює роботу своїх відділень, які раніше були тимчасово зачинені через карантин.

Про це повідомляє прес-служба банку.

"З вівторка 12 травня 2020 року клієнти Альфа-Банку Україна зможуть отримати повноцінне обслуговування та проводити будь-які касові операції у відділеннях свого міста", - йдеться у повідомленні.

Режим роботи відділень:

  • з 9:00 до 18:00 (касові операції – до 17:00),
  • перерва з 13:00 до 14:00,
  • вихідні дні – субота та неділя.

Зазначається, що у відділеннях щодня будуть проводитися профілактичні заходи: додаткове прибирання з використанням дезінфікуючих засобів під час обідньої перерви та додаткові перерви для дезінфекції з 11:00 до 11:15 та з 16:00 до 16:15.

"Ці заходи триватимуть до повної відміни карантину", - додали в банку.

Економічна правда

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