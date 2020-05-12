Українські ТРЦ на карантині втратили 7 мільярдів, відновлення триватиме рік — асоціація

Торговельно-розважальні центри України за два місяці карантину втратили майже 7 млрд грн орендних надходжень, а їхні орендарі – понад 50 млрд грн товарообігу.

Про це свідчать дані Української ради торговельних центрів передає Інтерфакс-Україна.

"За нашими оцінками, українські ТРЦ за два місяці карантину втратили майже 7 млрд грн орендних надходжень. Орендарі українських ТРЦ втратили за два місяці більше ніж 50 млрд грн товарообігу. Постраждали також усі обслуговуючі компанії.

Ті орендарі, які працювали під час карантину (продуктові магазини, засоби зв'язку), втратили в обігу від 15% (супермаркети) до 50% і більше (засоби зв'язку, зоотовари, побутова хімія тощо)", - повідомив голова УРТЦ, операційний директор "Будхаус Груп" Максим Гаврюшин.

Він зазначає, що масового відтоку орендарів поки що не спостерігається, є поодинокі випадки закриття магазинів.

"У період, коли ТЦ закритий і оренду не нараховують, нелогічно розривати договір оренди і кидати магазин, в який вкладено великі гроші, тому що практично жодних витрат бізнес не несе. Після початку роботи, коли багато хто зіткнеться з необхідністю платити в повному обсязі оренду й зарплату, багато торгових підприємств можуть закритися", - припускає Гаврюшин.

Він прогнозує, що для слабких ТЦ це буде непростий рік у плані вакантності й рівня орендних ставок. Частка вільних площ у таких ТЦ може зрости до 10-20%, тоді як успішні ТЦ залишатимуться заповненими.

"Я думаю, весь рік ми повільно відновлюватимемося і вийдемо на докризові показники навесні наступного року", - зазначає Гаврюшин.