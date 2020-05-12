Український корм для домашніх тварин експортуватимуть до Норвегії

Український виробник харчування для домашніх тварин Kormotech підписав трирічний контракт з норвезьким інтернет-магазином Dyrekassen. За три роки планується реалізувати більше 100 тонн продукції.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Компанія постачатиме сухі і вологі раціони для котів і собак під брендом "Optimeal" у сегменті суперпреміум

"Ми активно працюємо, аби вийти на експортні ринки по всій Скандинавії. Це країни із дуже високими вимогами до якості продуктів. Схожі за складністю процедури ми подолали для виходу на ринки США і Великої Британії. Якість української продукції нічим не поступається решті європейської", — говорить CEO Kormotech Ростислав Вовк.

Довідка. Kormotech (ТМ КЛУБ 4 ЛАПИ, Optimeal, Мяу!, Гав!) експортує продукцію вже до 28 країн світу. Серед них — США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Іспанія, Італія, Польща, Туреччина, Іран і Чилі. Компанія є лідером українського ринку за обсягами реалізації та входить до топ-50 європейських компаній з виготовлення кормів для тварин.

Економічна правда





