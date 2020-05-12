Маск відновить роботу заводу Tesla в Каліфорнії всупереч забороні

Американська компанія Tesla відновить роботу свого заводу в Каліфорнії незважаючи на санітарні заборони, введені через поширення коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист компанії своїм співробітникам. Про відкриття підприємства також написав в Twitter гендиректор і засновник компанії Ілон Маск.

Він повідомив про намір особисто прибути на завод. У Фрімонті (округ Аламеда штату Каліфорнія) розташований один з трьох заводів Tesla з виробництва електромобілів і комплектуючих до них. На заводі працюють близько 10 тисяч осіб.

Місцева влада напередодні наказала заводу залишатися закритим через епідемію коронавірусу.

У листі компанії до співробітників заводу кажуть, що на підприємстві зроблено все, щоб "зберегти безпеку, коли ви повернетеся".

Tesla подала 9 травня позов до влади округу Аламеда, в якому звинуватила їх в порушенні законодавства Каліфорнії і зажадала зняти обмеження на роботу підприємства.

Сам Маск пригрозив в своєму твіті покинути штат і перенести виробництво в Техас або Неваду.

11 травня міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що Каліфорнія повинна зробити все необхідне, щоб допомогти виробнику електромобілів знову відкрити свій єдиний американський автомобільний завод, якщо вона хоче зберегти компанію на своїй території.

Нагадуємо:

Виробництво на заводі у Фрімонті призупинили з 23 березня через обмеження по коронавірусу.

7 травня губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом дозволив виробництвам в деяких частинах штату відновити роботу.

У США заразилися коронавірусом понад 1,3 млн осіб, понад 80 тисяч осіб померли від наслідків COVID-19.