Всі розділи
Укр / Рус

Ер-Ріяд збільшить ПДВ для підтримки економіки Саудівської Аравії

Понеділок, 11 травня 2020, 15:19
 

З 1 червня Саудівська Аравія збільшить ПДВ з 5% до 15% для підтримки економіки країни.

Про це пише державне інформаційне агентство Саудівської Аравії, передає ВВС.

"Ці заходи болючі, але необхідні для підтримки фінансової та економічної стабільності в середньостроковій та довгостроковій перспективі для подолання коронавірусної кризи з мінімальними збитками", - заявив  міністр фінансів  Саудівської Аравії  Мухаммед аль-Джадаан.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!