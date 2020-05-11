Ер-Ріяд збільшить ПДВ для підтримки економіки Саудівської Аравії
Понеділок, 11 травня 2020, 15:19
З 1 червня Саудівська Аравія збільшить ПДВ з 5% до 15% для підтримки економіки країни.
Про це пише державне інформаційне агентство Саудівської Аравії, передає ВВС.
"Ці заходи болючі, але необхідні для підтримки фінансової та економічної стабільності в середньостроковій та довгостроковій перспективі для подолання коронавірусної кризи з мінімальними збитками", - заявив міністр фінансів Саудівської Аравії Мухаммед аль-Джадаан.
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