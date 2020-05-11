Авіакомпанії на карантині: державна допомога, падіння акцій та звільнення
Як коронавірусну кризу переживають авіакомпанії.
Про це пише Bloomberg.
Air France-KLM
Державна допомога: авіакомпанія планує отримати 12 млрд дол від урядів Франції та Нідерландів.
Робочі місця: авіакомпанія планує скоротити до 2000 осіб.
Ціна акцій: зниження на 58% в цьому році.
American Airlines
Державна допомога: найбільший американський перевізник отримав 5,8 млрд дол на підтримку заробітної плати та веде переговори по окремим федеральним позикам у розмірі 4,75 млрд дол.
Робочі місця: близько 39 000 працівників добровільно взяли відпустку, скоротили години роботи або достроково вийшли на пенсію.
Ціна акцій: зниження на 65%.
Ryanair
Державна допомога: найбільший в Європі лоукостер не звертався за державною підтримкою.
Робочі місця: ірландська компанія звільняє 3 тисячі осіб (15% від загальної кількості робітників - ЕП)
Ціна акцій: зниження на 35% в цьому році, найменше серед шести найбільших авіакомпаній Європи.
EasyJet
Державна допомога: авіакомпанія отримала 600 мільйонів фунтів стерлінгів через Фонд корпоративного фінансування Covid уряду США.
Робочі місця: наразі інформація не була опублікована.
Ціна акцій: зниження на 63% в цьому році.
Інформація на 10 травня 2020 року.
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