НАБУ завершило розслідування у справі про заподіяння 13,7 мільйонів збитків "Електроважмашу"

Національне антикорупційне бюро України завершило досудове розслідування у справі про заподіяння 13,7 мільйонів збитків державному підприємству "Електроважмаш".

Про це у прес-релізі повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Сьогодні матеріали справи відкриті всім підозрюваним у справі - двом заступникам директора ДП "Завод "Електроважмаш", начальника управління "Заводу "Електроважмаш", кінцевому бенефіціару чеської компанії-учасниці схеми, а також директору чеської компанії-учасниці та їх захисникам", - йдеться у повідомленні.

Після ознайомлення з матеріалами справи обвинувальний акт буде направлений до Вищого антикорупційний суду.

Нагадуємо:

За даними досудового розслідування, у 2017 році посадові особи "Електроважмашу" при посередництві підконтрольної їм компанії, зареєстрованої в Празі, організували продаж запасних частин компанії. Як встановило слідство, запчастини, які "Електроважмаш" продав чеської компанії за 600,3 тис євро, були потім продані литовської компанії майже вдвічі дорожче - за 1 млн 220 тис євро. В результаті "Електроважмаш" недоотримав 13,7 млн грн.

Двом заступникам директора та начальнику управління ДП "Завод "Електроважмаш", а також кінцевого бенефіціару та директору чеської компанії оголошено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

21 березня суд обрав як запобіжний захід заступнику директора заводу та начальнику управління "Заводу "Електроважмаш" утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення 1 млн гривень застави. Бенефіціара чеської компанії, яка брала участь у схемі, взято під варту з можливістю внесення застави 8 млн 408 тис грн.

Заступник директора "Електроважмашу" по виробництву - поміщений під цілодобовий домашній арешт.