Єврокомісія може оштрафувати Німеччину за порушення законодавства ЄС

Європейська комісія підозрює Німеччину у порушенні законодавства Європейського Союзу та збирається провести розслідування, у разі підтвердження підозри на країну може бути накладено штраф.

Про це в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung заявила заступниця голови Єврокомісії Віра Юрова, повідомляє Deutsche Welle.

Видання повідомляє, що приводом для розслідування стало рішення Федерального конституційного суду Німеччини про те, що купівля державних облігацій Європейським центральним банком частково суперечить німецькій конституції.

Конституційний суд заборонив Бундесбанку після перехідного періоду брати участь у програмах викупу ЄЦБ, якщо рада європейського банку у своєму новому рішенні не зможе довести, що його дії не суперечать забороні монетарного державного фінансування.

"Вирішальне слово у європейській правовій системі має залишитися за Європейським судом у Люксембурзі і ні за ким іншим", - заявила Юрова.

Єврокомісія за чинним правом може накладати грошові штрафи за порушення європейського законодавства на країни ЄС.

Видання також пише, що рішення Конституційного суду Німеччини привітала Польща. Прем'єр-міністр країни назвав його "одним з найважливіших судових вердиктів в історії Європейського Союзу".