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У 2019 прямі інвестиції з Китаю в США впали до рівня "великої рецесії"

Понеділок, 11 травня 2020, 10:45
 

У минулому році прямі китайські інвестиції у Сполучені Штати скоротилися з 5,4 мільярдів доларів в 2018 році до 5 мільярдів, що є десятирічним мінімумом.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на доповідь Національного комітету з американо-китайських відносин і консалтингової компанії Rhodium Group.

У документі наголошується, що 5 млрд дол - це найнижчий рівень китайських інвестицій з часів великої рецесії у 2009 році, що відображає напруженість між двома найбільшими економіками світу та обмеження, запроваджені китайським урядом на закордонні капіталовкладення.

Американські інвестиції в Китай у минулому році навпаки зросли - до 14 млрд дол з 13 млрд у 2018 році. Однак це збільшення у значній мірі обумовлено раніше анонсованими проектами - такими, як завод Tesla у Шанхаї.

Двосторонні інвестиції між Сполученими Штатами та Китаєм впали у минулому році до семирічного мінімуму, йдеться у доповіді.

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США Китай інвестиції

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