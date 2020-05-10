У кожного восьмого українця один пароль для входу в усі акаунти — дослідження

54% українців використовують кілька різних, але не унікальних паролів, у кожного восьмого - один пароль для входу в усі акаунти, а унікальний пароль для кожного облікового запису використовують 34%.

Про це йдеться у дослідженні Fabrizio Ward для Visa.

З усіх способів ідентифікації користувачі в Україні вважають найбільш надійними відбиток пальця (89%), сканування сітківки (87%), одноразовий пароль (83%) і сканування особи (73%), свідчать результати дослідження.

Майже всі опитані мінімум один раз користувалися біометрією для ідентифікації. При цьому 67% опитаних українців вважають, що біометрія швидше, ніж пароль, а 71% - вона простіше.

Уточнюється, що найчастіше респонденти використовували відбитки пальців (66% - мінімум один раз, 36% - регулярно) та рідше - розпізнавання особи (35% - хоча б один раз, 13% - постійно).

Найменш популярними виявилися поведінкова біометрія та розпізнавання голосу, які відповідно 28% і 27% опитаних використовували мінімум по одному разу.

Економічна правда