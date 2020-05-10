Tesla буде судитися з округом за право почати роботу

Компанія Tesla подала позов до суду проти округу Аламеда, де знаходиться виробництво компанії з тим щоб визнати обмеження на роботу заводу незаконними.

Про це повідомляється на сайті компанії.

За інформацією Tesla, всупереч підтримці губернатора міста Фрімонт, округ Аламеда наполягає на тому, що компанія не повинна відновлювати діяльність.

У компанії також заявили, що намагалися налагодити зв'язок з Агентством охорони здоров'я округу Аламеда, однак це не принесло успіху.

"На жаль, співробітник агентства, який приймає ці рішення, не відповів на наші дзвінки або електронні листи", - йдеться у повідомленні компанії.

У Tesla заявляють, що позиція округу не залишила іншого вибору, окрім як подати до суду.

"9 травня ми подали позов, в якому просили суд визнати недійсними накази округу про неможливість відновлення діяльності Tesla", - резюмували у компанії.

Економічна правда