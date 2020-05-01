"Прозорро. Продажі" підвищить мінімальний платіж для електронних майданчиків

"Прозорро. Продажі" поступово підвищить мінімальний платіж для електронних майданчиків з 20,4 тис. грн на місяць до 30 тис. грн з 1 червня 2020 року і до 50 тис. грн з 1 серпня, щоб відсікти недобросовісні майданчики.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Мінімальний місячний платіж - це не додаткова оплата, це найменший рівень щомісячної комісії. Комісія залишатиметься незмінною - 30% від доходу майданчика. Отже, якщо майданчик має регулярний дохід, то жодних додаткових витрат він не зазнає", - пояснив у коментарі директор "Прозорро. Продажі" Олексій Соболев.

Він додав, що в лютому підприємство провело опитування серед представників майданчиків щодо підвищення цієї суми.

Результати його свідчать, що 64% підтримують підвищення розміру мінімального платежу до 100 тис. грн на місяць, 5% ринку підтримують підвищення до 50 тис. грн, 11% проголосували за 20 тис. грн, 10% вважають, що вносити мінімальний платіж для розвитку системи зовсім не потрібно, ще така сама кількість не брала участі в опитуванні, зазначив Соболев.

За його словами, нинішнє рішення є компромісним.

Водночас "Асоціація біржові та електронні майданчики" заявила, що такі зміни можуть скоротити кількість електронних майданчиків, особливо в регіонах.

"Завжди система "Прозорро. Продажі" асоціювалася в суспільному середовищі як найефективніша електронна система, яка неухильно дотримується принципів прозорості, публічності та справедливості завдяки підключенню до неї великої кількості незалежних майданчиків ... Станом на 28 квітня 42 оператори електронних майданчиків працюють у ЦБД2 системи "Прозорро. Продажі", - зазначила асоціація в релізі.

"Саме майданчики забезпечують пошук учасників аукціонів, конкуренцію на торгах, а отже, і збільшення надходжень до бюджетів", - зазначено в релізі.

"Прозорро. Продажі" вважає необґрунтованими звинувачення "в порушеннях прав та інтересів електронних майданчиків" з боку асоціації.

"Зміна умов роботи операторів електронних майданчиків, зокрема зміна рівня мінімальної плати за користування системою, є ініціативою частини операторів", - пояснив Соболев, зазначивши, що це дасть змогу відсікти недобросовісні майданчики.





