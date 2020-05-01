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Через коронавірус продажі McDonald's у березні упали на 22%

П'ятниця, 1 травня 2020, 14:50
 

Виручка мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за підсумками 1 кварталу 2020 року знизилась на 6%, за підсумками березня продажі упали на 22,2%.

Про це йдеться у фінансовому звіті McDonald's Corporation за підсумками першого кварталу 2020 року.

"Глобальна криза, викликана пандемією COVID-19, суттєво порушила наш бізнес, і ми продовжуємо працювати в дуже складних і непередбачуваних умовах", - заявив президент McDonald's і головний виконавчий директор Кріс Кемпчінський.

"McDonald's бачив багато за наші 65 років, і я впевнений, що дії, які ми вживаємо, дозволять нам вийти з цієї кризи з позиції конкурентної сили", - додав він.

У компанії зниження продажів пояснили пандемією коронавірусу - у зв'язку із карантинними заходами закрились багато ресторанів McDonald's, а послуга онлайн-замовлень не здатна відшкодувати втрат.

При цьому, компанія окремо опублікувала статистику щодо продажів за перші 2 місяці 2020 року та за березень, коли у багатьох країнах світу ввели карантинні обмеження.

Підкреслюється, що за підсумками березня продажі упали на 22,2%.

Загалом чистий прибуток компанії за підсумками кварталу скоротився на 17% до 1,1 млрд доларів.

Економічна правда

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McDonald's

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