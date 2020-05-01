Через коронавірус продажі McDonald's у березні упали на 22%
Виручка мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's за підсумками 1 кварталу 2020 року знизилась на 6%, за підсумками березня продажі упали на 22,2%.
Про це йдеться у фінансовому звіті McDonald's Corporation за підсумками першого кварталу 2020 року.
"Глобальна криза, викликана пандемією COVID-19, суттєво порушила наш бізнес, і ми продовжуємо працювати в дуже складних і непередбачуваних умовах", - заявив президент McDonald's і головний виконавчий директор Кріс Кемпчінський.
"McDonald's бачив багато за наші 65 років, і я впевнений, що дії, які ми вживаємо, дозволять нам вийти з цієї кризи з позиції конкурентної сили", - додав він.
У компанії зниження продажів пояснили пандемією коронавірусу - у зв'язку із карантинними заходами закрились багато ресторанів McDonald's, а послуга онлайн-замовлень не здатна відшкодувати втрат.
При цьому, компанія окремо опублікувала статистику щодо продажів за перші 2 місяці 2020 року та за березень, коли у багатьох країнах світу ввели карантинні обмеження.
Підкреслюється, що за підсумками березня продажі упали на 22,2%.
Загалом чистий прибуток компанії за підсумками кварталу скоротився на 17% до 1,1 млрд доларів.
Економічна правда
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