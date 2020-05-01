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Ryanair скоротить до 3000 працівників через коронакризу і закриє низку баз в Європі

П'ятниця, 1 травня 2020, 12:40
 

Ірландська бюджетна авіакомпанія Ryanair планує скоротити до 3000 робочих місць через безпрецедентну  коронавірусну кризу, яка призвела до глобального припинення польотів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Бюджетна авіакомпанія також підкреслила вплив державної допомоги іншим перевізникам, включаючи Lufthansa і Air France, яку виконавчий директор Ryanair  Майкл О'Лірі розкритикував як "явно несправедливу".

Під скорочення в основному підуть робочі місця пілотів і бортпровідників, в той час як інші можуть зіткнутися з неоплачуваними відпустками і скороченнями заробітної плати до 20%. Також можливе закриття "ряду авіаційних баз по всій Європі" до тих пір, поки попит на авіаперельоти не відновиться.

У заяві Ryanair говориться: "Як прямий результат безпрецедентної кризи COVID-19, припинення всіх рейсів з середини березня принаймні до липня і спотвореного ландшафту державної допомоги в Європі, Ryanair тепер очікує, що відновлення попиту на пасажирів і ціноутворення (до рівня 2019 року) займе не менше двох років, найраніше - до літа 2022 року".

Ryanair найближчим часом повідомить свої профспілки про свою програму реструктуризації та скорочення робочих місць, яка почнеться з липня 2020 року.

"Ці плани будуть підлягати узгодженню, але торкнуться всієї авіакомпанії Ryanair і можуть привести до втрати до 3000 робочих місць в основному для пілотів і бортпровідників, неоплачуваних відпусток і скорочення заробітної плати до 20%, а також закриття ряду авіаційних баз по всій Європі до тих пір, поки не відновиться трафік" - заявили в авіакомпанії.

Скорочення зарплат зачепить і керівництво авіакомпанії. Так, зарплата виконавчого директора Ryanair  Майкла О'Лірі скорочена на 50% до кінця року.

Як повідомлялося, скандинавська авіакомпанія SAS заявила у вівторок, що скоротить до 5000 штатних посад через пандемію COVID - 19 і її вплив на авіаперельоти.

Європейська правда

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