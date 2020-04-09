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Кабмін і НБУ презентували Зеленському спрощену кредитну програму "5-7-9%"

Четвер, 9 квітня 2020, 17:37
 

Кабмін та Нацбанк розробили перші дві програми швидкої кредитної підтримки малого бізнесу, які презентували президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, найшвидшою допомогою бізнесу стане переформатування програми "5-7-9" для її дієвості в карантинних умовах. 

Зокрема, її значно спростять та спрямують рефінансування кредитів, що існують.

Шмигаль додав, що друга програма створюється з нуля, зараз вона на стадії фіналізації.

"Обидві програми передбачатимуть умови збереження бізнесами майже всього фонду оплати праці та кількості найнятих працівників і спрямовані на мінімізацію безробіття та створення умов для швидкого перезапуску економіки після завершення карантину", - йдеться у повідомленні.

"За допомогою цих програм ми збережемо робочі місця, а також певну частину сплати податків. Хто, як не ми, повинні захистити малих підприємців зараз. І хто, як не малі бізнесмени, утримують нашу економіку", – заявив Зеленський.

За словами Шмигаля, впровадження програм почнеться одразу після їхньої фіналізації. У Кабміні сподіваються, що першу підтримку можна буде почати надавати найближчим часом.

За даними співрозмовника ЕП в НБУ, наразі це рамкові програми, які ще будуть обговорювати з урядом.

Нагадаємо:

Уряд разом із НБУ та банками доопрацьовують державну програму "Доступні кредити 5-7-9%", щоб розширити її дію на той бізнес, який вже має кредити.

Економічна правда

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Кабмін Зеленський НБУ бізнес кредити

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