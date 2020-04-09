POS-термінали Приватбанку не будуть друкувати чеки — це заощадить до 24 мільйонів в рік

Після консультацій з Державною фіскальною службою та платіжними системами ПриватБанк відмовився від обов'язкового друку чеків у POS-терміналах. Відтепер його можна друкувати лише у випадку, якщо документ потрібен продавцю або покупцю.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Після успішної авторизації на екран POS-терміналу буде виводитися питання, чи друкувати чек. Касир за бажання клієнта обере необхідний варіант.

У банку очікують, що така опція дозволить значно скоротити витрати на термопапір, очистить касову зону від чеків, які викидаються відразу ж після покупки чеків, та допоможе зберегти дерева. За попередніми розрахунками, це дозволить економити до 2 мільйонів гривень на місяць, а отже до 24 мільйонів гривень на рік.

"Потреба в паперовому чеку виникає тільки при придбанні товару з гарантією - побутової техніки тощо. У березні 2020 року в еквайринговій мережі ПриватБанку пройшло близько 100 мільйонів операцій із друком двох чеків одночасно, хоча за нашими підрахунками, фактична потреба у документі була приблизно у 5 мільйонах операцій документів.

Таким чином, ми економимо кошти, зберігаємо екологію, а в нинішній ситуації - ще й турбуємося про гігієну, мінімізуючи фізичний контакт між продавцем і покупцем", - розповів керівник напрямку по роботі з торговельними підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов.

У банку нагадують, що квитанції по всіх операціях зберігаються в електронному вигляді та у виписках у Приват24, де за потреби їх можна легко отримати.

Економічна правда