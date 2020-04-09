Клієнти ПУМБ зможуть оформити страховку від шахрайства по картковим рахункам

Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ) з 3 квітня пропонує своїм клієнтам послугу "Захист від шахраїв"*. Страховка охоплює найпоширеніші види шахрайства з картковими рахунками та поширюється на всіх власників дебетової картки "всеКАРТА".

Страховий ліміт складає 20 тисяч гривень. Всього за 200 гривень на рік, а саме стільки складає вартість підключення послуги, клієнт отримає гарантію на компенсацію протягом 15 днів викраденої шахраями з карткового рахунку суми в межах ліміту страховки.

Страховка поширюється на рахунок клієнта. Тобто, якщо до рахунку прив’язано одразу декілька карток, послуга "Захист від шахраїв" буде покривати їх усі. Перевагою продукту "Захист від шахраїв" є єдиний ліміт страхового покриття по всім видам шахрайських дій.

Це значить, що при настанні будь якого страхового випадку, передбаченого послугою, клієнт може отримати максимальну компенсацію в рамках страхового ліміту, тобто 20 тисяч гривень. Це дозволяє максимально захистити клієнта від будь-якого виду шахрайства.

Страховка поширюється на всі основні види соціальної інженерії – тобто, комплексу шахрайських дій, основна мета яких – отримати доступ до коштів потерпілих, а саме:

- Незаконна оплата з карткового рахункув торгівельно-сервісній мережі за втраченою або вкраденою карткою – шахраї оплачують покупки втраченою/вкраденою карткою

- Скімінг – накладка на банкоматі, за допомогою якої зчитуються дані картки

- Незаконні операції в Інтернет/мобільному банкінгу– операції з рахунками клієнта третіми особами без платіжної картки за допомогою SMS-команд або додатка "SMS – банкінг"

- Оплата з картки без підтвердження SMS-пароля– використання третіми особами картки клієнта без його фізичної присутності, тобто використання тільки даних картки і даних клієнта

- Фішинг – різновид інтернет-шахрайства, коли шахраї вводять користувачів в оману, наприклад, представляючись працівниками банку, з метою отримання конфіденційної інформації

- Фармінг – замасковані підробні сайти, які дуже подвбні з оригінальними. Переходячи на них, клієнт ризикує передати свої персональні дані та дані картки шахраям

- Вішинг – телефонне шахрайство, коли шахраї виманюють реквізити банківських карток або іншу конфіденційну інформацію та примушують переказувати кошти на картку злодіїв

Оформити послугу можна у відділеннях банку. Найближчим часом замовити страхування від шахраїв можна буде також в телефонному режимі.

Щоб отримати компенсацію у разі настання страхового випадку, потрібно:

- Заблокувати картку при виникненні підозри на шахрайство

- Звернутися до кіберполіції та повідомити про факт шахрайства (отримати номер, за яким зареєстровано звернення)

- Звернутися в ПУМБ, написати заяву про несанкціоновану транзакцію, а також заяву до страхової компанії про факт шахрайства.

*послуги страхування надаються страховою компанією ВУСО