МХП розпочинає перший в Україні Energy Storage - проект потужністю 25 МВт  

Україна та весь світ вже сьогодні стоїть перед глобальним викликом накопичення та збереження енергії.

Для забезпечення стабільної роботи ОЕС – об’єднаної енергетичної системи України, а також для демонополізації, декарбонізації та діджиталізаціїенергетики гостро постало питання створення та запуску проектів з накопичення, зберігання та балансування енергії.

Нагальною потребою є розвиток та трансформація ринку допоміжних послуг, напрацювання фінансових інструментів та мотиваторівдля створення та вдосконалення як повноцінного сегменту ринку електроенергії – послуг з маневрування, регулювання частоти, мінімізації реактивної потужності та підвищення загальної надійності мереж.

Саме серйозний дисбаланс між виробництвом та споживанням електричної енергії і дав поштовх швидкому розвитку сучасних технологій накопичення та трансформації енергії. Інноваційним та технологічно прогресивним втіленням зазначених технологій є BESS (Battery Energy Storage System) - акумуляторна система накопичення електричної енергії.

Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" завжди був в авангарді енергоефективних техноголій і дбав про енергобезпеку та власну енергонезалежність.



Тому в "МХП" розпочали реалізацію концептуального проекту будівництва Energy Storage у Вінницькій області в рамках створення енергокластеру MHP Energy Hub.

Реалізацією всіх інноваційних енергетичних проектів агрохолдингу займається ПрАТ "МХП Еко Енерджи", яке є активним постачальником електроенергії та управляючою компанією найбільших виробників енергії з біогазу в Україні.

Посилюючи інноваційне лідерство як енергоефективне підприємство, компанія оголошує про амбіційні плани - побудувати перший в Україні BESS потужністю 25 МВт.

Першим кроком "МХП Еко Енерджи" анонсує проведення тендеру на розробку техніко-економічного обґрунтування підключення BESS до електричних мереж, з можливістю використання в майбутньому технологій розумних мереж (Smart GridTechnologies).

Реалізація проекту з будівництва BESS потужністю 25 МВт в м. Ладижин Вінницької області почнеться у 2020 році та буде проходити в чотири черги:

- І Черга: 5 МВт/5 МВт ∙ год;

- ІІ Черга: 5 МВт/5 МВт ∙ год (загальна потужність 10 МВт/10 МВт ∙ год);

- ІІІ Черга: 5 МВт/5 МВт ∙ год (загальна потужність 15 МВт/15 МВт ∙ год);

- IV Черга: 10 МВт/10 МВт ∙ год (загальна потужність 25 МВт/25 МВт ∙ год)

"Україні необхідно зменшити залежність від "брудної" енергетики та вкрай шкидко модернізувати енергетичну інфраструктуру на основі використання Energy Storage та Smart Grid, щоб залишаться економічно конкурентно-здатними та енергетично-незалежними. Накопичення енергії дасть змогу мати джерело живлення, яке буде доступне 24/7. Зберігання енергії відіграє важливу роль у створенні більш гнучкої та надійної системи роботи електромережі.

Цей проект є важливим кроком та прикладом для всього українського бізнесу та інших підприємств, адже ми хочемо показати всім, що отриману енергію можна використовувати для власних потреб підприємств, для оптимізації енергоспоживання і забезпечення енергетичної незалежності всього виробничого циклу.

Із появою нових прогресивних технологій, саме накопичення енергії може відіграти вирішальну роль у переході України до 100% чистої енергії та енергетичної незалежності." - зазначив Президент ПрАТ "МХП Еко Енерджи" Олександр Домбровський.

Деталі тендеру можна буде знайти на офіційному сайті МХП, в розділі "Тендери".

ПрАТ "МХП Еко Енерджи" запрошує світових лідерів енергетичної галузі долучитися до реалізації інноваційного проекту.