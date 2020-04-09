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Коломойський та син Палиці стали співвласниками двох нафтопереробних комплексів

Четвер, 9 квітня 2020, 11:04
 

У січні  2020 року олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та син народного депутата Ігоря Палиці - Захар стали співвласниками двох нафтопереробних комплексів: ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" та ПАТ "НПК-Галичина".  Останній має потужності, що дозволяють переробляти до 2,3 млн. тонн нафти за рік.

Про це йдеться у матеріалі "ЕП" та "Центру протидії корупції".

Народний депутат Палиця свого часу також мав відношення до "Нафтохіміка Прикарпаття".  Протягом 1999-2003 років він виконував обов’язки голови правління цього цього підприємства.  

Протягом 2009-2019 років акції "Нафтохіміка Прикарпаття" та "НПК-Галичина"  були розподілені між державою (26%) та чотирма офшорними компаніям з Британських Віргінських островів: "ROMANNOR INVESTMENTS LTD", "DOMENNIUM ENTERPRISES LTD", "WEAVERNAL HOLDINGS LTD" та "DENEIRO VENTURES LTD", які ЗМІ пов’язували із групою "Приват". 

Про зв'язок із цієї групою свідчить і фінансовий зв’язок банку та нафтопереробного комплексу. "НПК-Галичина" - фігурує у кримінальному провадженні  про створення злочинної організації для заволодіння коштами "Приватбанку".

Мова йде про 126 млрд грн, які були виведені в період, коли Приватбанк вже було визнано проблемним і він потребував оздоровлення

"НПК-Галичина" - одна із тих 193 компаній, які Коломойський та Боголюбов фактично врятували, перевівши їх борги на 36 неопераційних, здебільшого, новостворених компаній, які не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів. В квітні 2019 року суддя надав слідчим дозвіл на вилучення документів ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА". 

Разом із Палицею та Коломойським бенефіціарами нафтопереробних комплексів стали: Геннадій Боголюбов, Мордехай Корф, Юрій Кіперман, Світлана Делі, Євген Кричевський, Дмитро Потішман, Олексій Буйніс, Оксана Палиця та Уріел Лейбер. 

Американець Уріел Лейбер - ще одна дуже близька до родини Палиць особа. Він разом батьком  нардепа - Петром Палицею був співвласником двох паливних компаній ТЗОВ "МАВЕКС" та ТОВ "ПЕТРОЛІУМ-ІНВЕСТ".

Нині Лейбер фігурує справі за позовом  Приватбанку проти Коломойського у Канцелярському судді штату Делавер. В позові йдеться про звинувачення у відмивання мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість в США на користь Коломойського та Боголюбова.  

Приватбанк в офіційній заяві щодо позову пояснив:

  • "Звертаючись з цим позовом до американського суду, ПриватБанк вимагає відшкодування збитків у розмірі кількасот мільйонів доларів США, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій, вчинених проти нього його колишніми власниками, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також деякими компаніями, зареєстрованими у США, у діяльності яких зазначені фізичні особи беруть та брали участь.

Знати більше: Палиця Коломойського: родинний бізнес депутата й олігарха

Економічна правда



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Коломойський Приват нафта

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