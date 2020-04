Коломойський та син Палиці стали співвласниками двох нафтопереробних комплексів

У січні 2020 року олігархи Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов та син народного депутата Ігоря Палиці - Захар стали співвласниками двох нафтопереробних комплексів: ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" та ПАТ "НПК-Галичина". Останній має потужності, що дозволяють переробляти до 2,3 млн. тонн нафти за рік.

Про це йдеться у матеріалі "ЕП" та "Центру протидії корупції".

Народний депутат Палиця свого часу також мав відношення до "Нафтохіміка Прикарпаття". Протягом 1999-2003 років він виконував обов’язки голови правління цього цього підприємства.

Протягом 2009-2019 років акції "Нафтохіміка Прикарпаття" та "НПК-Галичина" були розподілені між державою (26%) та чотирма офшорними компаніям з Британських Віргінських островів: "ROMANNOR INVESTMENTS LTD", "DOMENNIUM ENTERPRISES LTD", "WEAVERNAL HOLDINGS LTD" та "DENEIRO VENTURES LTD", які ЗМІ пов’язували із групою "Приват".

Про зв'язок із цієї групою свідчить і фінансовий зв’язок банку та нафтопереробного комплексу. "НПК-Галичина" - фігурує у кримінальному провадженні про створення злочинної організації для заволодіння коштами "Приватбанку".

Мова йде про 126 млрд грн, які були виведені в період, коли Приватбанк вже було визнано проблемним і він потребував оздоровлення.

"НПК-Галичина" - одна із тих 193 компаній, які Коломойський та Боголюбов фактично врятували, перевівши їх борги на 36 неопераційних, здебільшого, новостворених компаній, які не мали достатніх коштів для обслуговування кредитів. В квітні 2019 року суддя надав слідчим дозвіл на вилучення документів ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА".

Разом із Палицею та Коломойським бенефіціарами нафтопереробних комплексів стали: Геннадій Боголюбов, Мордехай Корф, Юрій Кіперман, Світлана Делі, Євген Кричевський, Дмитро Потішман, Олексій Буйніс, Оксана Палиця та Уріел Лейбер.

Американець Уріел Лейбер - ще одна дуже близька до родини Палиць особа. Він разом батьком нардепа - Петром Палицею був співвласником двох паливних компаній ТЗОВ "МАВЕКС" та ТОВ "ПЕТРОЛІУМ-ІНВЕСТ".

Нині Лейбер фігурує справі за позовом Приватбанку проти Коломойського у Канцелярському судді штату Делавер. В позові йдеться про звинувачення у відмивання мільярдів доларів через делаверські shell-компанії, які купували підприємства і комерційну нерухомість в США на користь Коломойського та Боголюбова.

Приватбанк в офіційній заяві щодо позову пояснив:

"Звертаючись з цим позовом до американського суду, ПриватБанк вимагає відшкодування збитків у розмірі кількасот мільйонів доларів США, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій, вчинених проти нього його колишніми власниками, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також деякими компаніями, зареєстрованими у США, у діяльності яких зазначені фізичні особи беруть та брали участь.

