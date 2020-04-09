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ЄІБ виділить 5,2 млрд євро на боротьбу з коронавірусом за межами ЄС, в тому числі в Україні

Четвер, 9 квітня 2020, 10:44
 

Європейський інвестиційний банк планує виділити у найближчі місяці 5,2 млрд євро на боротьбу із наслідками пандемії коронавірусу за межами ЄС, в тому числі для України.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі представництва ЄІБ в Україні.

"Це фінансування є частиною ініціативи Team Europe та підтримується гарантіями з бюджету ЄС. Воно забезпечить невідкладні інвестиції в охорону здоров’я, а також збільшить тривалу підтримку приватного сектору, що відображає фінансові потреби у понад 100 країнах світу", - йдеться у повідомленні.

Пакет допомоги для боротьби проти пандемії за межами ЄС включатиме: прискорене фінансування та цільову технічну допомогу для партнерів у 100 країнах; короткострокову підтримку охорони здоров'я та бізнесу в Африці, країнах Східного та Південного партнерства, Західних Балканах, Азії та Латинській Америці; посилену підтримку бізнесу, який зазнав удару від пандемії.

 "Ми сподіваємося на співпрацю для фінансування проєктів, спрямованих на задоволення соціальних потреб та у сфері охорони здоров’я, а також для забезпечення компаніям із країн Східного партнерства кращого доступу до фінансування. Ми також прискоримо виплати коштів за наявні операції зі стратегічних інвестицій і на користь малого та середнього бізнесу, щоб допомогти в спільному реагуванні на цю кризу", — сказала Ліліана Павлова, віцепрезидентка ЄІБ.

Раніше повідомлялося, що Україна веде переговори з Європейським інвестиційним банком щодо залучення позики в обсязі 40 мільйонів євро для подолання коронавірусу.

Позика буде надана в рамках діючого проєкту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", відкритого в 2014 році.

Європейська правда

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