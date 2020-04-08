Мінцифри і НБУ запустять навчальний курс про фінанси на порталі "Дія"
Мінцифри та Нацбанк підписали меморандум про співпрацю - у рамках співпраці вони, зокрема, запустять навчальний курс для українців на порталі "Дія".
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
"Запустимо навчальний курс для українців на порталі Дія. Простою мовою розкажемо все про платіжні картки, платежі за допомогою смартфона та "розумного" годинника, кредитні ліміти та безпеку розрахунків в Інтернеті. Крок для підвищення фінансової грамотності українців", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, Нацбанк та Мінцифри працюватимуть над "тотальним переведенням у безготівку розрахунків у держсекторі".
"Меморандум допоможе, у тому числі, вдосконалити систему верифікації та ідентифікації громадян і бізнесу, а також спростити наявні для цього механізми та створити більш сучасні. Зокрема, це стосується е-резидентства. Цей інструмент дасть можливість іноземцям офіційно вести бізнес в Україні дистанційно.
Також ми будемо разом розвивати інструменти, які дозволять поширити практику дистанційного підписання угод у фінансовій сфері", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua