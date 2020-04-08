Нацбанк продав на міжбанку 44,5 мільйонів доларів
Нацбанк у середу, 8 квітня, продав на валютному ринку 44,5 мільйонів доларів - курс гривні переважно коливався навколо позначки 27,3 гривень за долар.
Про це повідомляє прес-служба НБУ у Facebook.
Зазначається, що попит дещо перевищував пропозицію.
"Втім, загалом упродовж останніх тижнів ситуація на валютному ринку нормалізувалася. Ажіотажний попит як з боку бізнесу, так і з боку населення вичерпався.
Разом з цим наприкінці березня Національний банк повернувся до операцій з купівлі валюти. З того моменту ми викупили в резерви близько півмільярда доларів", - йдеться у повідомленні.
У НБУ підкреслили, що міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 25 млрд доларів - цього достатньо як для згладжування надмірних курсових коливань на валютному ринку, так і виконання усіх поточних зобов’язань за зовнішнім боргом.
Нагадаємо:
Національний банк 7 квітня придбав на міжбанківському валютному ринку 142 мільйони доларів, пропозиція валюти з боку бізнесу перевищувала попит.
"Загалом після вичерпання ажіотажного попиту на валютному ринку викупили в резерви вже 576 млн доларів", - повідомили в НБУ.
Економічна правда
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