КМДА розірвала договір на закупівлю камер вимірювання температури на 65 мільйонів

КП "Інформатика", підпорядковане Київській міській державній адміністрації розірвало договір на закупівлю 400 камер з функцією вимірювання температури та розпізнавання облич за 64,9 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Prozzoro.

Наголошується, що закупівля відбулась без тендеру, з обґрунтуванням боротьби з поширенням COVID-19. Однак такі камери не підпадають під перелік товарів для протидії коронавірусній хворобі, який визначено постановою КМУ №248.

Законність укладання цього договору перевірила Державна аудиторська служба і підтвердила порушення. Невдовзі на сторінці тендеру в Prozorro з’явилася інформація про розірвання договору. Оплат по цього договору ще не було, тому всі кошти вдалося зберегти.

Нагадуємо:

Столиця на майже 65 мільйонів гривень придбала кількасот відеокамер, які вимірюватимуть температуру тіла, а також розпізнаватимуть обличчя.

Київ повинен був отримати 400 відеокамер марки Hikvision так званого "термального скринінгу". Вартість одного такого пристрою — 125 тисяч гривень без ПДВ.

Економічна правда