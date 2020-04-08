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Дефіцит перед святом: Україна експортувала літаком до Ізраїлю 40 тонн яєць

Середа, 8 квітня 2020, 12:56
 

7 квітня вантажний рейс ізраїльської авіакомпанії El Al з 40 тоннами яєць вилетів з Києва до Ізраїлю.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив заступник посла Ізраїлю в Україні Йоав Бистрицький.

Він зазначив, що уряди двох країн працювали над тим, щоб збільшити квоти і дозволити експорт.

За повідомленнями ЗМІ, перед святом Песах (єврейським Великднем), який відзначається 8 квітня, в Ізраїлі почався дефіцит курячих яєць.

Економічна правда

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Ізраїль експорт авіа

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