Дефіцит перед святом: Україна експортувала літаком до Ізраїлю 40 тонн яєць

7 квітня вантажний рейс ізраїльської авіакомпанії El Al з 40 тоннами яєць вилетів з Києва до Ізраїлю.

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив заступник посла Ізраїлю в Україні Йоав Бистрицький.

Він зазначив, що уряди двох країн працювали над тим, щоб збільшити квоти і дозволити експорт.

За повідомленнями ЗМІ, перед святом Песах (єврейським Великднем), який відзначається 8 квітня, в Ізраїлі почався дефіцит курячих яєць.

Економічна правда