Дефіцит перед святом: Україна експортувала літаком до Ізраїлю 40 тонн яєць
Середа, 8 квітня 2020, 12:56
7 квітня вантажний рейс ізраїльської авіакомпанії El Al з 40 тоннами яєць вилетів з Києва до Ізраїлю.
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив заступник посла Ізраїлю в Україні Йоав Бистрицький.
Він зазначив, що уряди двох країн працювали над тим, щоб збільшити квоти і дозволити експорт.
За повідомленнями ЗМІ, перед святом Песах (єврейським Великднем), який відзначається 8 квітня, в Ізраїлі почався дефіцит курячих яєць.
Економічна правда
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