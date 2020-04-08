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В Україні вперше відбудеться онлайн-суд через Zoom

Середа, 8 квітня 2020, 13:06
 

Дніпропетровський окружний адмінсуд задовольнив заяву про проведення судового засідання онлайн, без присутності учасників у залі суду у форматі відеоконференції за допомогою додатку Zoom.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"13 квітня у суді розглядатиметься позов ТОВ "Трансформ Енерджи" до Київської митниці Держмитслужби про визнання протиправними та скасування рішень.

Позивач обґрунтовує необхідність провести судову справу в режимі онлайн застосуванням карантинних заходів, які ускладнюють та роблять неможливим для сторін реалізувати своє право на участь у розгляді їх справи в очному суді", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд задовольнив заяву ТОВ "Трансформ Енерджи", керуючись змінами, внесеними новим антикоронавірусним законом.

Для участі в онлайн-суді всім учасникам процесу достатньо мати комп’ютер чи смартфон з доступом в Інтернет, які дозволяють передавати аудіосигнал та відеозображення, встановити додаток та мати ідентифікатор бесіди. Час судового засідання в Zoom обмежений 40 хвилинами.

Економічна правда

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