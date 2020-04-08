Посадовця ДФС спіймали на хабарництві – САП

Керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей затримали за отримання 50 тисяч доларів хабара.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Дослівно: "7 квітня детективами НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України викрито на отриманні 50 тисяч доларів неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей".