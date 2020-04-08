Посадовця ДФС спіймали на хабарництві – САП
Керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей затримали за отримання 50 тисяч доларів хабара.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook
Дослівно: "7 квітня детективами НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України викрито на отриманні 50 тисяч доларів неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей".
Деталі: Посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника хабара від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.
Податківця та посередника викрили одразу після передачі їм коштів. Наразі вони затримані.
Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.
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