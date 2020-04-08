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Посадовця ДФС спіймали на хабарництві – САП

Середа, 8 квітня 2020, 12:04
 

Керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей затримали за отримання 50 тисяч доларів хабара.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Дослівно: "7 квітня детективами НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України викрито на отриманні 50 тисяч доларів неправомірної вигоди керівника слідчого управління фінансових розслідувань ДФС однієї з областей".

Деталі: Посадовець вимагав та отримав через адвоката-посередника хабара від засновника приватної компанії за прийняття рішення у кримінальному провадженні на користь його фірми.

Податківця та посередника викрили одразу після передачі їм коштів. Наразі вони затримані.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Українська правда

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